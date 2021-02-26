Португальская кинокомпания “ORIGINAL FEATURES” дала старт проекту, посвященному Ходжалинской трагедии — “STORY of KHOJALI”, или «Рассказ о Ходжалы». Режиссер-постановщик и автор сценария фильма — наш соотечественник Надир Маджанов, продюсирует проект португальский режиссер и продюсер Андре Бадало. Они уже сотрудничали в рамках проекта «Баку, люблю тебя», а теперь работают над видеопроектом посвященном трагедии Ходжалы.

Сама идея проекта проста и оттого еще более пронзительна. Азербайджанские актрисы — Айген Фатуллаева и Натаван Аббаслы — говорят о трагедии Ходжалы в форме монологов от имени жертв этой трагедии: женщин, детей, стариков…Здесь нет политических лозунгов, нет вычурных декораций, нет даже документальных кадров — только слова, которые никого не могут оставить равнодушным. И все это — на фоне музыки Эмиля Гашимова, где приоритет отдан национальным музыкальным инструментам, в том числе тару.

Minval.az