В Азербайджане выявлено еще 219 случаев заражения коронавирусом, 180 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 219 случаев заражения коронавирусом, 180 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/02/26 15:58
Раздел: Новость
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