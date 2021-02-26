Как сообщалось ранее, вчера вечером лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян вместе с директором СНБ Армении Арменом Абазяном посетили начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна и потребовали его отставки.

По данным ереванских СМИ, Гаспарян не только категорически отказался подавать в отставку, но и влепил пощечину Арутюняну.

Поздно вечером Армянская национальная армия на своей странице в Facebook выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке.

«Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке, заявив, что требования армии не подлежат изменению. Генералы же послали Пашиняну сигнал о том, что если давления на Гаспаряна продолжатся, то ситуация еще больше усугубится», — говорится в сообщении.

Minval.az