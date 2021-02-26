«В Ходжалы было совершено ужасное нападение на мирное население. Ходжалинская трагедия по сути является геноцидом. Эта формула никогда не будет смягчена. Потому что иначе назвать это невозможно», сказал председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Ходжалинская трагедия останется страшным историческим моментом в памяти каждого человека, чье сердце бьется с Азербайджаном, а также будущих поколений.

«Сегодня, конечно, мы отмечаем восстановление исторической справедливости. Карабах вернулся в свой дом. Впереди — нелегкое возрождение этой земли, которая долгое время пребывала в горе. Уверен, что Азербайджан, когда-то победивший в борьбе с бедностью, поселивший беженцев и вынужденных переселенцев, превратившийся в энергетического гиганта, успешно справится и с этой задачей. Карабах станет одним из самых процветающих регионов в мире, будут применены информационные технологии, обеспечено благополучие и комфортное проживание людей. Люди приедут сюда, чтобы жить, отдыхать. Потому что Карабах – плодородная земля».

Л.Слуцкий отметил, что все это произойдет в ближайшие годы:

«А сейчас мы склоняем головы перед людьми, погибшими в Ходжалы. Мы помним это дикое преступление, геноцид. Каждый год 26 февраля мы чтим память жертв Ходжалы. Ходжалинский геноцид никогда не будет стерт из памяти не только азербайджанского народа, но и тех, кто хочет донести настоящую историю, тех, кто следует за нами.

После возвращения Карабаха ничто, никакой неоднократно оправдывающий себя пафос не сможет стереть это дикое преступление из нашей памяти. Ходжалинская трагедия — трагедия и для людей, у которых нет близких или дальних родственников среди погибших в Ходжалы. На земле не должны происходить такие события. Пусть живет память о погибших в Ходжалы! Пусть живет память о героях, всегда защищавших национальный суверенитет и территориальную целостность Азербайджана!», — цитирует его слова АПА.

Minval.az