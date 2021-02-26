Монастырь Худавенг не принадлежит армянам, в беседе с журналистами сказал председатель правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямран Иманов.

Он отметил, что в связи с этим агентство проводит специальные исследования.

«В древних источниках есть информация о территории, на которой он был построен, о монастырском комплексе. Они были построены на землях суваров, которых в древних источниках называют «свордиками». При изучении древних памятников с надписями становится ясно, кому они принадлежат. Мы каждый год проводим международные конференции, доводим до сведения мировой общественности, что это наши памятники, освещаем эти вопросы», — цитирует его АПА.

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