Народный артист РФ Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей. Такие сведения размещены в базе федерального ведомства. Из документов следует, что против певца заведён исполнительный лист в связи с задолженностью по кредитным платежам более чем на 69,5 миллиона рублей, а также семь актов по мелким административным правонарушениям на общую сумму около 30 тысяч рублей.

Киркоров задолжал крупную сумму латвийскому банку ABLV Bank, который сейчас находится в стадии ликвидации, пишет ФАН. В прошлом году финансовая организация обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к российскому певцу и учреждённой им компании с требованием оплатить кредит, взятый в банке. Так как долг не был погашен до сих пор, судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Minval.az