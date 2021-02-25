Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время их применения в войне с Азербайджаном.

Глава армянского правительства, комментируя вопрос экс-лидера страны Сержа Саргсяна, почему Армения в ходе войны сразу же не начала применять «Искандеры», заявил следующее: «Думаю, он (Саргсян) должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов»,— сказал Пашинян. На вопрос представителей СМИ, разве так бывает, премьер-министра Армении заявил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

Глава комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян поддержал Пашиняна, заявив, что «еще до боевых действий в Нагорном Карабахе третий президент Серж Саргсян и ответственные за боеспособность армии лица должны были знать, что приобретенный ими ОТРК «Искандер» непригоден.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Михаил Ходаренок.

«Никол Пашинян выступал с подобными заявлениями уже не раз, он неоднократно критиковал российское вооружение. То его не устраивают средства противовоздушной обороны, то истребители, то средства радиоэлектронной борьбы. Поэтому его нынешнее заявление не стоит воспринимать, как из ряда вон выходящее. Это первый момент. Второй момент – когда крупный политический деятель выступает с какими-то заявлениями и приводит какие-то факты, они должны быть неопровержимыми. Если он, например, говорит, что «Искандеры» показали себя не так – то он должен представить доказательства. Справки по этому вопросу ему должен был подготовить аппарат, отвечающий за этот вопрос.

Если руководитель страны говорит, что «Искандеры» неэффективны, то, пожалуйста, пусть озвучит, сколько было произведено пусков, сколько ракет попало в цель, сколько не попало, по каким причинам, виновата ли в этом подготовка расчетов или вопрос в квадратичном отклонении попадания ракеты в цели. Вместо этого человек начинает рассказывать откровенную дичь, полную чепуху: 10 процентов ракет то ли взорвалось, то ли не взорвалось. Да так не бывает. Боевая часть ракеты – она или срабатывает или не срабатывает. Если все ступени сняли с предохранения, если отработал предохранительно-исполнительный механизм, если ракеты исправны и были проверены и обслужены перед пуском, боевая часть практически в 100 процентах случаев срабатывает. Какую-то ерунду несет, что это оружие 1980 годов. Оно впервые-то было показано на параде в Армении в 2016 году. В российскую армию оно начало поступать с 2006 года. Примерно того же года выпуска и комплексы, состоящие на вооружении у Армении. Кроме того, если политический деятель говорит – он может говорить только да или нет, сочетания «не знаю» в его лексиконе быть не должно. Подтверждай все фактами, фактами неопровержимыми, чтобы никто не мог тебе возразить. Вместе этого всякая пурга по большому счету.

И опять-таки – сегодня не в этом армянские проблемы. Глава правительства Армении некомпетентно ляпает, не понимает, что говорит. Он оправдывает свои неудачи в войне как верховного главнокомандующего. Ведь он оказался не на высоте требований, которые предъявляла ему обстановка, сложившаяся в войну. Война проиграна, теперь начинает оправдываться. Кто виноват? Ну, конечно, Россия, Россия всегда виновата. Чтобы знать, что говорить, а что — нет, нужно пройти какую-то политическую школу. Тот же самый достопамятный Билл Клинтон – три высших образования, прошел все ступени своей карьеры – был конгрессменом, губернатором, плавно поднимался по политической лестнице. А когда человек появляется ниоткуда, не прошедший необходимой политической школы, мы слышим такие заявления. Ну ладно, допустим, не можешь, но где твой аппарат, где твои советники, которые должны готовить тебе документы для соответствующих политических заявлений? Ну смешно все это, если бы не было так грустно. Россия дает Армении вооружение, кредиты, при этом Никола Пашинян, увы, многое сделал для того, чтобы осложнить армяно-российские отношения», — приводит его слова «Москва-Баку».

Minval.az