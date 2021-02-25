Оппозиция направит делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну для обсуждения создавшейся в стране ситуации. Об этом заявил координатор оппозиционного «Движения по спасению родины» Гегам Манукян.

«Мы до конца будем рядом с нашей армией и то же самое требуем от президента» , — сказал он.

Ранее президент Армен Саркисян уже заявил, что инициирует срочные шаги для снижения напряженности и мирного разрешения внутриполитической ситуации. Он призвал избегать провокаций и призывов к нетерпимости, армянский народ не должен допустить раскола. Как отметил Саркисян, нужно отвергнуть все попытки дестабилизации страны и действовать в рамках Конституции.

Minval.az