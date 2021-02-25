Своими действиями на улицах Еревана Никол Пашинян «в сильнейшей степени повышает ставки», все еще оставаясь уличным политиком, заявил политолог Аркадий Дубнов в эфире телеканала «Дождь».

Дубнов подчеркнул, что Пашинян идет на серьезный риск, противопоставляя на улицах одну часть общества другой. При этом доказав свою эффективность в 2018 году в борьбе с основными коррупционными кланами, Пашинян лишился поддержки всего генералитета.

Политолог считает, что лучшим выходом для премьера Армении стали бы извинения за свои непрофессиональные слова и последовавшие за ними отставки.

Minval.az