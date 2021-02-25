Российский политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков уверен, что возможный государственный переворот в Армении не повлияет на соблюдение Ереваном трехсторонний договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Прямо сейчас там происходит государственный переворот. Вероятно, Пашиняна свергнут.

1. Сначала Никол Пашинян уволил зам начальника Генштаба Армении за то, что тот покритиковал Пашиняна.

2. В ответ военное руководство потребовало отставки Пашиняна.

3. В ответ Пашинян уволил начальника Генштаба в прямом эфире. И призвал народ выйти на центральную площадь Еревана и «защитить революцию».

4. Сейчас будут две демонстрации, одна за Пашиняна, другая против.

Свергнут ли Пашиняна? Пока не понятно. Хотя могут свергнуть в любой момент. Россия против Пашиняна, но против именно свержения главы Армении силой. Но если толпы в Ереване вместе с военными прямо свергнут Пашиняна, то Россия примет любой выбор народа Армении. И такой большой поддержки, на которую может рассчитывать Лукашенко, Пашинян не получит. Свержение Пашиняна не приведет к срыву мирного договора по Нагорному Карабаху. Свержение Пашиняна также не повлияет на членство Армении в ОДКБ и ЕЭС», — написал Марков на своей Facebook странице.

Minval.az