Кризис в Армении подошел к финальной развязке. При всех случаях армяне в проигрыше. Победит Пашинян — ему придется уволить всех выступивших против него генералов и армия надолго утратит остатки боеготовности. Там начнется бардак. Если противникам Пашиняна, чтобы удалить его от власти, придется объявить о военном перевороте — от псевдодемократического имиджа Армении ничего не останется и ей будет трудно мобилизовать поддержку на Западе и экономическая помощь по крайней мере на некоторое время прервется. В условиях пандемии это усугубит и без того трудное положение Армении.

Расим Мусабеков

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Minval.az