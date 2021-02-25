Премьер Армении Никол Пашинян будет вынужден бежать, если Генштаб не изменит своего мнения. Об этом сказал в беседе с ереванским «Спутником» политтехнолог Армен Бадалян.

«Под заявлением подписался не только глава Генштаба Оник Гаспарян, но и главы всех корпусов, а это значит, что против власти вся армия. И если даже премьер раздаст оружие своим сторонникам, то не сможет противостоять вооруженным силам», – сказал он.

Бадалян добавил, что сейчас Пашинян опирается на своих депутатов, которые ничего не могут поделать, как и полиция и ее войска. Среди них, по мнению эксперта, также нет абсолютной поддержки премьеру. Они не будут защищать действующий в стране режим ценой своей жизни. Что же касается рядовых граждан, то Пашинян понимает, что они не в состоянии встать перед армией и защитить его.

«Его сторонников немного и столкновения не исключены. Если в город будут введены войска, все разбегутся, в том числе и сторонники Пашиняна. Они точно не «смертники»», — отметил эксперт.

Он добавил, что если власти применят силу против армии, Оник Гаспарян пойдет на вооруженный переворот и тогда будет реализован худший для Пашиняна сценарий. В этом контексте эксперт подчеркнул, что это не спонтанное решение Генштаба. Он не исключил, что это были спланированные действия, в том числе и под воздействием внешних факторов.

Minval.az