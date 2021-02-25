В ближнесрочной перспективе из-за кризиса в Армении вряд ли можно ожидать эскалации или возобновления боевых действий в Карабахе, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

«В ближнесрочной (эскалация) навряд ли возможна, потому что в армянском обществе идет обсуждение того, кто виноват и что делать», — сказал эксперт, говоря о перспективе эскалации ситуации.

«Когда этот процесс закончится — (эскалация) возможна, но это будет зависеть от того, кто на тот момент будет находиться у власти. Пока находится Пашинян, в котором сейчас, как ни странно, заинтересованы и другие стороны конфликта, потому что он подписал соглашения от Армении. В случае прихода к власти другой фигуры в Армении риски денонсации соглашения, риски нового обострения, конечно, есть», — отметил Муханов в беседе с РИА Новости.

Minval.az