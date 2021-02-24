Сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство. Об этом говорится в указе президента в России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», — говорится в указе.

Бикович — сербский актер кино и театра. Он наиболее известен по главной роли в фильме «Холоп» режиссера Клима Шипенко, ставшем самым кассовым российским фильмом в истории. «Холопу» удалось обогнать по сборам «Движение вверх», собрав в прокате около трех миллиардов рублей.

Кроме того, Бикович играл в российских фильмах «Духless 2», «Лед» и «Балканский рубеж», а также сериалах «Магомаев» и «Отель Элеон», отмечает «Дождь».

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