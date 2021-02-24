Человек, который лично виновен в страшной трагедии армянского народа теперь говорит, что все вокруг виноваты, кроме него. Об этом в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявил ее ведущий Владимир Соловьев.

«Я тут послушал гражданина Пашиняна и…ну матом нельзя же ругаться в эфире… Такое ощущение, что этот человек, который лично виновен в страшной трагедии армянского народа, которую за последние сто лет, даже сравнить не с чем…Такого унижения не было за сто лет. И этот человек теперь говорит, что все вокруг виноваты, кроме него — руководителя страны, верховного главнокомандующего…Оказывается, оружие было плохое… Ну купил бы за два года оружие, какое ему нравилось», — отметил он.

Minval.az