То, что армяно-российские отношения под ударом, — это не новость. Думаю, если этот парень еще немного задержится, у нас будут плохие отношения со всеми странами.

Об этом заявил на встрече с гражданами на площади Свободы в Ереване 24 февраля кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян, комментируя озвученные вчера заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна.

«Что касается заявления об «Искандере», то надо сказать: человек должен быть либо идиотом, либо врагом, чтоб такое сказать. Пашинян резко ухудшил наши отношения с Россией, а сам он ничего не понимает в этом оружии. Не могу просто понять одно: премьер это сделал преднамеренно против России или это его обычное состояние, когда он ни в чем не виноват, во всем виновато оружие. Для него, наверное, имеет значение то, что данное оружие было закуплено при Серже Саргсяне. Пашинян просто хочет показать, что закупленное последним оружие плохое», — заявил Манукян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Я, Давид Шахназарян и еще многие говорят, что это зарубежная программа, подчеркнул кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины. «Он просто последовательно ее реализовывает. Я удивляюсь, что он стал премьер-министром и что его до сих пор не выгнали», — заключил оппозиционер.

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