Пашинян заявил о низкой эффективности российских «Искандеров» в ходе Второй Карабахской войны. А может все дело в низкой профессиональной подготовке армянской армии? К тому же армянские ракетные удары по гражданским целям в Азербайджане — это военное преступление.

Россия должна рассмотреть вопрос о введении запрета на дальнейшие поставки ОТРК «Искандер» и других типов ракетного оружия в Армению. Эта страна — хотя и союзник по ОДКБ — в вопросах применения такого класса вооружений вела себя абсолютно нецивилизованно, как Саддам Хусейн.

ОТРК «Искандер» должны в дальнейшем находиться на вооружении российской военной базы в Армении — которая является гарантом военной безопасности этой страны. Армянская армия не готова в политическом и профессиональном плане к их эксплуатации и боевому применению.

А по поводу высказанных Пашиняном претензий в адрес «Искандеров» об их якобы низкой эффективности хочу сказать: Никол Воваевич, плохому танцору всегда что-то мешает!

Может ли эффективно применять современное оружие армия, где за полтора месяца войны было 10 тысяч дезертиров?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az