Медиамагнат Арам Габрелянов коснулся заявления Никола Пашиняна «О неэффективности Искандера».

«Раз пошла тема Искандеров , то я расскажу. В Москве , примерно месяц назад у меня состоялся тяжелый , длительный разговор с НГШ армянской армии Оником Гаспаряном. Обо всём я рассказать не могу , но раз Никол поднял тему этого уникального оружия , то приведу почти дословно что сказал Оник, а там сами решайте.

«На третий день войны я , как начштаба армии решил применить Искандер по двум стратегическим объектам . Нефтепроводу Баку-Джейхан, и ещё одному. Пашинян категорически запретил, хотя русские дали понять, что мол ваше дело и ваша война. За три дня до падения Шуши я запросил у Пашиняна разрешения нанести удар двумя «Искандерами» по огромному скоплению живой силы противника прямо у подножья Шуши. Пашинян категорически запретил, сказав , что мировая общественность нас проклянет, если мы единовременно убьём несколько тысяч солдат врага. Единственный раз мне разрешили применить «Искандер», уже по городу Шуши. Я его применил . Мы воспользовались этим и успели ввести в город несколько танков. Через два дня пришёл приказ мне — оставить Шуши и отступить», — в свое телеграм-канале написал Габрелянов.

В период войны президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным.

«Мы сделали предупреждение по этому поводу. Европейские страны, которые начнут получать газ по трубопроводу TANAP в 2021 году, также должны предупредить Армению. TANAP – не только наш проект, у него есть и другие акционеры. У TAP есть европейские акционеры. И эти проекты являются исключительно важными для энергобезопасности Европы. Вот почему мы все должны быть заинтересованы, чтобы избежать повреждения этих трубопроводов», – заявил 14 октября азербайджанский лидер в интервью Haber Turk.

Minval.az