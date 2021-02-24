Россия сегодня сталкивается с политикой сдерживания, направленной на подрыв ценностей и срыв развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество», — сказал Путин.

Minval.az