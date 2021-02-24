Инженер-конструктор тактических ракет «Искандер» с 37-летним стажем, доктора технических наук Владимир Ковалев отреагировал на скандальное заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными. Так глава кабмина ответил экс-президенту Армении Сержу Саргсяну, который заявил, что использовал бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

«Заявляя о неработоспособности российских «Искандеров», Пашинян, должен, как говорится, отвечать за базар. Предъявлять столь серьезные претензии к ракетному комплексу и при этом публично признаваться, что он «не знает» сути вопроса – это недостойно и даже непорядочно для премьер-министра Армении. Ну а его заявление об «оружии 80-х» — это уже признак невежественного дилетанта. О каком «оружии 80-х» может идти разговор, если даже Российская армия закончила вооружаться «Искандерами» лишь в конце 2019 года? Армения же получила несколько таких комплексов в экспортном варианте еще раньше, мы ведь, как-никак союзники.

Идем дальше. Я десятки раз был свидетелем испытаний комплекса и ни разу не помню случая, чтобы боезаряд не взорвался, — ни разу! А для того, чтобы такое случилось, наверное, надо или вообще «отвинтить» боеголовку от ракеты или же поручить обслуживание комплекса дилетантам. И тут надо еще разобраться, — не профаны ли обслуживали «Искандеры» перед стрельбой? А тут надо помолчать… Знаете, о чем я еще подумал, когда Пашинян говорил о том, что боезаряд ракеты взорвался лишь на 10%? О том, что премьер-министр срочно нуждается в ликвидации своей безграмотности! Да-да! Нужен ликбез! Он, видимо, либо двоечником был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспортного «Искандера» на 10% ниже, чем у российского. Москва от Еревана никогда этого не скрывала! Но Пашинян все перепутал. И ляпнул языком смешное, сказав, что армянский боезаряд ракеты взрывается лишь на 10%. Такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не бывает», — прокомментировал Ковалев «Комсомольской правде» заявления армянского премьера.

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