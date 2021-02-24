Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью российским СМИ выдал перл: «Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа «Арцаха», и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем».

Далее, не замечая прямого противоречия своих слов, он просительно заявил, что было бы очень неплохо, если Россия перебросила часть своих дислоцированных на 102 базе в Гюмри подразделений на восток Армении, то есть поближе к границе с Азербайджаном. Спрашивается, коль Армения не в состоянии самостоятельно оборонить свою границу в Зангезуре и просит Россию прикрыть ее, то чего стоят военные гарантии Еревана в отношении так называемого «Арцаха»?

Мне довелось пару раз наблюдать Вагаршака Арутюняна, когда тот в первый раз был отставлен с поста министра обороны Армении и участвовал в различных международных экспертных обсуждениях перспектив карабахского урегулирования. Впечатление он оставил армянского служаки советского разлива, этакую военную версия туповатого экс главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. Поставили Арутюняна министром обороны вновь в критический для правительства Пашиняна период, как человека абсолютно лояльного Москве, с целью сдержать озлобленных катастрофическим поражением армянских военных.

В качестве главы МО он фигура временная, так как Вагаршак Арутюнян военный моряк, окончивший в советское время Каспийское военное училище и длительное время служивший на Дальнем Востоке. Флотом, как известно Армения не располагает, а потому знания и опыт Вагаршака не востребованы. Так что принимать всерьез слова Арутюняна не стоит, но у российского военного и политического командования запросить соответствующие разъяснения не лишне.

Расим Мусабеков

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Minval.az