России необходимо ввести запрет на продажу Армении таких мощных вооружений, как «Искандер», чтобы обезопасить Южный Кавказ от потенциальных попыток Еревана атаковать территории Азербайджана, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя подтверждение армянским премьер-министром Николом Пашиняном того факта, что в ходе Второй Карабахской войны ВС Армении запускали «Искандер» по азербайджанским военным, однако тот «не взорвался или взорвался на 10%».

Прежде всего эксперт отметил, что тема «Искандеров» поднимается как Николом Пашиняном, так и экс-президентом Армении, одним из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Сержем Саргсяном в рамках политического конфликта в республике. «Все обсуждения по поводу «Искандеров», на мой взгляд, являются продолжением внутриполитической борьбы между Сержем Саргсяном и Николом Пашиняном. И тот, и другой апеллируют к электорату, выясняя отношения друг с другом, пока оппозиция пытается каким-либо образом свергнуть Пашиняна, а тот держится всеми руками за власть. Один из углов взаимных атак – обвинения в неэффективном управлении войсками и оружием», — сказал он, передает «Вестник Кавказа».

При этом значение их заявлений, касающихся оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», выходит за рамки внутриполитических процессов. «Саргсян в недавнем интервью заявлял, что их необходимо было применять для удара по нефтяной и газовой инфраструктуре Азербайджана — это нужно квалифицировать как призыв к осуществлению террористических актов, на что должна быть реакция международного сообщества. И Саргсяна, и Пашиняна, подтвердившего запуск «Искандера», надо приравнивать к Саддаму Хусейну, который использовал оперативно-тактические комплексы для ударов по территориям соседних стран», — пояснил Игорь Коротченко.

«Пашинян как верховный главнокомандующий отдавал приказы по применению других оперативно-тактических комплексов для ударов по азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. Саргсян, в свою очередь, обосновывал аналогичный удары по нефте- и газопроводам, обеспечивающим энергобезопасность Европы. В данном случае, я думаю, Европейский Союз и его структуры должны отреагировать на заявление Саргсяна, к примеру, через резолюцию Европарламента, в которой Серж Саргсян будет признан международным террористом», — добавил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Когда борьба за власть в стране идет между группировками с подобными лидерами, поставки мощных современных вооружений таким людям создает проблемы для безопасности целого региона. «В свете того, что в ходе Второй Карабахской войны Ереван применял ракеты средней дальности для атаки против мирных гражданских целей, на мой взгляд, Россия должна ввести мораторий в рамках дальнейшего военно-технического сотрудничества с Арменией, то есть исключить впредь поставку в армянские войска ракетного оружия данного класса. Танки и автоматы поставлять в Армению допустимо, а оперативно-тактические ракетный комплексы – нет», — призвал эксперт.

«Республика Армения как государство показала свою нецивилизованность в ходе войны, и подобного класса оружия в армянской армии не должно быть по определению, по крайней мере, не должно быть новых поставок. С экспертной точки зрения я полагаю, что подобная мысль обязана прозвучать, а использование Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов против мирных целей будет уроком для российских структур, отвечающих за принятие решений в области экспорта оружия», — заключил Игорь Коротченко.

Minval.az