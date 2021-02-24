Россия в период пандемии нового коронавируса смогла усилить свое влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами. Такую точку зрения высказал в среду глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.

«В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии, — заявил он на симпозиуме по международным вопросам, состоявшемся в китайской столице. — Однако в целом Россия смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, РФ смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние на международной арене».

В то же время, как уточнил эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии РФ «с Европой и США остается прежней».

По мнению главы центра, отношения между Россией и Соединенными Штатами по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии РФ с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая».

«Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», — подытожил Сунь Чжуанчжи.

Minval.az