Акции американской компании Tesla упали на 7%, снижение продолжается второй день подряд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Акции подешевели на 7,48%, до $661,06. В понедельник, 22 февраля, ценные бумаги просели на 8,6%.

Minval.az