Акции американской компании Tesla упали на 7%, снижение продолжается второй день подряд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Акции подешевели на 7,48%, до $661,06. В понедельник, 22 февраля, ценные бумаги просели на 8,6%.
Акции американской компании Tesla упали на 7%, снижение продолжается второй день подряд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Акции подешевели на 7,48%, до $661,06. В понедельник, 22 февраля, ценные бумаги просели на 8,6%.
Дата: 2021/02/24 0:10
Раздел: Экономика
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