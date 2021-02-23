Профессор медицины, турецкий врач-кардиолог Фарук Джингьоз заявил, что мутировавший коронавирус поражает не только и не столько легкие, сколько сердце, сообщает CNN Türk.

По его словам, целевым органом коронавируса является сердце, хотя первой точкой поражения мутировавшего коронавируса становятся легкие.

Фарук Джингьоз отметил, что почти у всех пациентов поражаются легкие, появляются симптомы пневмонии и плеврита. У пациентов с тяжелым поражением легких вследствие болезни, передаваемой вирусом, усиливается дыхательная недостаточность, и пациента подключают к аппарату искусственного дыхания.

«Было обнаружено, что легкие является не органом-мишенью, а органом-хозяином. Рецепторы, где вирус встраивается и закрепляется в теле, находятся не только в легких, но и в сердце, внутренней стенке сосудов, тонком кишечнике, почках и нервных клетках», — сказал ученый.

Джингьоз пояснил, что коронавирус демонстрирует свою смертельную действие, оседая непосредственно в сердце, а токсичные остатки вызывают функциональную слабость, угнетают сердце. В результате действия вируса возникает воспаление сердечной мышцы (миокардит).

«Из-за действия вируса сердечная мышца отекает, и организм не может обеспечивать эффективный для работы кровяного давления. В результате развивается сердечная недостаточность», — сказал профессор, добавив, что сердечная недостаточность была выявлена ​​у 7-12% госпитализированных пациентов.

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