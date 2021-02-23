Электронный дуэт Daft Punk прекратил творческую деятельность, сообщает Pitchfork.

Группа попрощалась с поклонниками восьмиминутным видео под названием Epilogue. Кадры для него взяты из вышедшего в 2006 году фильма «Electroma», к ним добавлен экран с надписью «1993-2021».

Представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер подтвердила изданию Pitchfork, что группа прекратила существование. Она не назвала точной причины этого.

Дуэт Daft Punk был образован в 1993 году в Париже Тома Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. За свою карьеру музыканты выпустили четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories».

Помимо отличительного саунда, в котором смешивались хаус, диско и синти-поп, Бангальтер и де Омем-Кристо известны своими сценическими образами: на публике музыканты появляются в костюмах и шлемах роботов.

Наибольшего коммерческого успеха достиг «Random Access Memories», вышедший в 2013 году — он возглавил чарты в 21 стране, в том числе, в США и в Великобритании. За него Daft Punk получили в общей сложности пять премий Грэмми — три за сам альбом и еще две за сингл «Get Lucky», передает «Медуза».

Minval.az