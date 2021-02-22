Криптовалюта биткойн остается неэффективным инструментом для финансовых операций, который может использоваться в различных нелегальных схемах и очень подвержен колебаниям.

Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я не думаю, что биткойн широко используется в качестве механизма для транзакций, — сказала она, отвечая на вопрос о возможности появления в США собственной цифровой валюты. — Я опасаюсь, что он часто применяется в нелегальных схемах. Это очень неэффективный инструмент для проведения транзакций. К тому же он очень сильно подвержен колебаниям, так что инвесторы могут пострадать». Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Йеллен при этом не отвергла полностью идею цифровой валюты в США. По ее мнению, она могла бы облегчить многим американцам доступ к финансовым операциям. Однако министр подчеркнула, что многие вопросы, связанные с применением таких средств, следует тщательно изучить. «Специалисты Федеральной резервной системы работают с исследователями из Массачусетского технологического института над этими вопросами, — указала она. — Надо проанализировать, какое влияние это может оказать на банковскую систему, приведет ли к значительному перемещению депозитов из банков, не ударит ли по финансовой стабильности, не помешает ли борьбе с отмыванием денег».

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