Боец смешанных единоборств и актриса Джина Карано, уволенная из сериала «Мандалорец» после спорных постов в соцсетях, обвинила Disney в травле и двойных стандартах. Об этом она рассказала в интервью политическому обозревателю Бену Шапиро.

Актриса лишилась роли Кары Дюн после того, как сравнила республиканцев в США с евреями во время Холокоста. Это вызвало негодование общественности и поставило точку в ее съемках для Lucasfilm и Disney.

«Я через многое прошла и многое видела, например, травлю. Я не единственный человек, которого травили в этой компании. Я могла бы рассказать историю, которая изменила бы ситуацию в медиа, но я не могу, иначе подставлю друга. И хотя с ним у меня расходятся взгляды, я не стала бы продавать человека, чтобы отвлечь от себя внимание», – заявила Карано, слова которой приводит «Корреспондент».

Также актриса напомнила, что ее коллегу Педро Паскаля не лишили роли в Мандалорце, когда в 2018 году он в Twitter сравнил детей иммигрантов в клетках с евреями в концлагерях. Такое отношение со стороны Disney она назвала двойными стандартами.

Напомним, персонаж Карано был одним из самых популярных в сериале «Мандлорец» и киностудия Lucasfilm планировала посвятить ей отдельное шоу на Disney+. Однако из-за политической позиции Джины с ней разорвали все контракты.

Minval.az