Посол Италии в Демократической республике Конго Лука Аттанасио был убит в результате нападения на конвой Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Италии.

Ранее сообщалось, что Аттанасио был ранен в результате нападения боевиков.

По предварительным данным, кортеж попал в засаду рядом с городом Гома в провинции Северное Киву рядом с границей с Руандой.

Как пишет местный портал Actualite, именно Лука Аттанасио, занимающий пост итальянского посла в ДРК с 31 октября 2019 года, мог быть главной целью боевиков.

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