Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бывшего президента Михаила Саакашвили позором нации и армии страны.

Парламент Грузии должен в понедельник проголосовать за вотум доверия кандидату в премьеры и его правительству.

«Нас обвиняют в том предательстве и кошмаре, который совершила партия «Единое национальное движение». Как можно обвинить человека в чем-либо без четких доказательств? Михаил Саакашвили — позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей»,- заявил Гарибашвили в парламенте.

Он утверждает, что граждане Грузии не представляют развитие страны при участии партии ЕНД.

Гарибашвили часто высказывался в адрес Саакашвили и его партии «Единое национальное движение». Оценивая достижения пенитенциарной системы, Гарибашвили однажды заявил, что «у тюрьмы все же есть один недостаток: в ней не хватает Миши».

Minval.az