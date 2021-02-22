Армянская военная техника не доехала до Абу-Даби из-за возникших логистических проблем. По этой причине она не была представлена на отечественном павильоне. Об этом сообщает министерство высокотехнологической промышленности Армении, комментируя разговоры об участии армянской стороны в крупнейшем военно-техническом салоне IDEX-2021 в Абу-Даби, передает Sputnik Армения.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил фото армянского павильона, где не были представлены экспонаты, сопоставляя с павильоном Азербайджана.

«Перевозка экспонатов была организована заранее, с тем расчетом, чтобы доехала до открытия выставки. Из-за логистических проблем образцы армянской военной техники не добрались до Абу-Даби», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств произошедшего приказом министра проводится служебное расследование. Кроме того, армянские компании эффективно работают, чтобы быть достойно представленными на выставке.

Minval.az