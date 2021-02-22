Посол России в США Анатолий Антонов привился вакциной от коронавируса американской компании Moderna. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ведущий Владимир Соловьев спросил у посла, «удалось ли» ему сделать прививку российской вакциной «Спутник V». Антонов ответил, что «сейчас рассматривается только» вопрос о том, чтобы обеспечить российские посольства отечественной вакциной. «Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna. И через четыре недели я сделаю второй укол», — сказал Антонов.

Он отметил, что вакцинировался американским препаратом, чтобы «подчеркнуть», что Россия «не политизирует проблему вакцин». «Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться», — сказал Антонов.

Посол добавил, что ему поступают звонки и сообщения от россиян, живущих в США, и дипломатов стран из СНГ, с просьбами предоставить им «Спутник V». «Вы даже не представляете, сколько звонков раздается постоянно с просьбой: „Вы там все вакцинируетесь, а нас не забыли?“» — передал Антонов.

Minval.az