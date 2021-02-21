Администрация бара Jenia в Тель-Авиве ввела акцию, согласно которой посетителям, сделавшим прививку от коронавируса в их заведении, предлагается бесплатный напиток. Об этом сообщает Daily Star.

18 февраля в баре открылся пункт вакцинации от CoViD-19 препаратом Pfizer. Подобной акцией планируется привлечь как можно больше жителей на прививку и увеличить сокращающуюся посещаемость заведения.

«Я подумала, что это действительно хорошая возможность приехать и получить вакцину, потому что у меня не было ни времени, ни возможности отправиться в другие места», — сказала местная жительница Мэй Перес, впечатлённая инициативой.

Minval.az