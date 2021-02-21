Представитель актрисы Анастасии Вознесенской объяснил, почему она не пришла на похороны супруга, народного артиста Андрея Мягкова.

Он отметил, что семья возмущена появившимися слухами об одиночестве и бедности актрисы, поэтому решила дать комментарий, от которого ранее воздерживалась.

«Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья», — приводит «Комсомольская правда» слова ее представителя.

По его словам, Вознесенская получает хорошую пенсию, поэтому ни в чем не нуждается. Кроме того, она находится в окружении родных, в частности племянников.

Minval.az