Армения, как субъект, исчезла с политической карты мира и осталась, как субъект на физической карте мира. Об этом на своей странице в Facebook написал член армянских оккупационных сил Аршавир Гарамян.

«Легитимность. Равнодушное молчание международного сообщества в связи с внутренними и внешними процессами в Армении и посягательствами в отношении армянского народа говорит о том, что Армения как субъект, исчезла с политической карты мира и осталась, как субъект на физической карте мира», — заявил Гарамян.

Minval.az