Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение шести автомобильных колонн ВС Азербайджана: четырех – через Лачинский коридор в северном и южном направлении, а также одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az