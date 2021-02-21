Член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал последствия решения WhatsApp ввести ограничения для пользователей, которые не согласятся с обновленными правилами конфиденциальности.

По мнению сенатора, подобная позиция руководства приведет к оттоку пользователей, которые сделают выбор в пользу альтернативных платформ.

«Многие найдут альтернативу – из чувства протеста. Хомячки скушают», – написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, Пушков счел подобные действия WhatsApp шагом на пути к созданию настоящего «Большого Брата».

Ранее стало известно, что социальная сеть WhatsApp будет ограничивать функции у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности. Игнорировать новые правила конфиденциальности пользователи смогут до 15 мая, напоминает «Газета.ру».

WhatsApp обновил пользовательское соглашение, внеся в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало критику у пользователей мессенджера.

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