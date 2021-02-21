Российский телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с интернет-изданием «Украина.ру» рассказал о схожести бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Как заявил Вассерман, оба политика отличаются друг от друга как личности, однако они находятся в одинаковом политическом положении и действуют в одном ключе.

«Им обоим для их личных политических интересов необходимо отделение Украины от остальной России. Поэтому они оба вынуждены одинаковым образом идти против интересов большинства граждан Украины», — пояснил телеведущий.

Кроме того, Вассерман выразил мнение, что Зеленский может остаться на посту главы государства до конца положенного срока благодаря поддержке Штатов, а после этого его «выкинут как отработанный материал».

Minval.az