Страны, лежащие к востоку от Евросоюза, должны вступить в Евразийский экономический союз, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, в ЕАЭС должны вступить государства, у которых нет шансов присоединиться к ЕС. Марков заявил, что к ним относятся Турция, Молдова, Азербайджан, Грузия и Украина.

«В перспективе Россия и Турция должны войти в ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным<…>Я надеюсь, что и Украину нам удастся вырвать из лап смерти и она тоже войдет в ЕАЭС, когда ей будет возвращен суверенитет», — подчеркнул политолог.

Minval.az