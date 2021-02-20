Переговоры с Турцией о поставке дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» не заморожены, заявил «Интерфаксу» глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Никаких замороженных переговоров по поставкам С-400 у «Рособоронэкспорта» нет и не было», — сказал он, отвечая на вопрос, заморожены ли переговоры о поставке Турции второй партии С-400.

Как сообщал «Интерфакс», Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле 2020 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Minval.az