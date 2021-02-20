Военно-воздушным силам (ВВС) Финляндии следует закупить истребители четвертого поколения Gripen производства шведской компании Saab, поскольку в случае войны с Россией «более уязвимый финский воздушный флот может отступить на запад на базы в соседней Швеции, что было бы легче осуществить, когда у сразу двух стран есть Gripen», сообщает Defense News, ссылаясь на заявление заместителя командующего ВВС Швеции бригадного генерала Андерса Перссона.

По мнению военачальника, в случае возможного конфликта большое число российских самолетов будет заходить в воздушное пространство Финляндии и Швеции со стороны северо-востока. Бригадный генерал уверен, что ВВС Финляндии могут не выдержать такого натиска, в результате чего потребуется отступление.

«Мы будем как одна авиация с двумя командирами», — заверил Перссон.

Defense News напоминает, что Финляндия планирует приобретение истребителей на общую сумму 12 миллиардов долларов. В соответствующем тендере участвуют американские и европейские компании: Eurofighter (от компании Airbus), Rafale (Dassault), F/A-18E/F Super Hornet (Boeing), F-35 Lightning II (Lockheed Martin) и Gripen E/F (Saab).

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