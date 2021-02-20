Телезвезда и модель Ким Кардашьян подала заявление на развод с рэпером Канье Уэстом, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Верховного суда Лос-Анджелеса.

Портал TMZ со ссылкой на источники пишет, что пара договорилась о совместной опеке над детьми. По данным издания, никто из пары не намерен оспаривать пункты брачного договора. Супруги достигли «значительного прогресса» на пути к соглашению об урегулировании имущественных споров, указывает TMZ.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году.

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