У нас сейчас фактически нет армии. «Арцах» (закавычено нами – прим.ред.) геттоизирован. Армения сдается по GPS.

В преддверии перекройки карты мира мы — граждане Армении предстаем на международной арене в лице символа капитуляции, что не сулит нам ничего, кроме перспективы превращения в разменную монету. Это приговор!

Армения все еще продолжает оставаться на политической карте мира исключительно из-за российского фактора. Но так долго продолжаться не может. В лучшем случае нам остались месяцы. Потом уже произойдут необратимые явления. Они уже происходят. В конце концов, либо мы превратимся в предмет продажи, либо нас просто захватят.

Об этом заявил руководитель научно-исследовательского института «Политэкономия» Андраник Теванян на своей странице в Фейсбук.

Minval.az