На днях так называемый «парламент» абхазских сепаратистов обратился в Госдуму РФ и выразил готовность участвовать в проекте открытия железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию. Причем в абхазском «парламенте» число сторонников восстановления железнодорожной линии растет с каждым днем. Также сообщалось, что по этому поводу из Абхазии в Москву был направлен специальный запрос.

Комментируя восстановление железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, экс-губернатор Квемо Картли и член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе отметил, что открытие этой линии в настоящее время не отвечает интересам грузинского государства. Объясняет он это тем, что Абхазия является оккупированной территорией, а Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией.

«Эта железнодорожная линия действовала до оккупации Абхазии. Сейчас открытие этой линии не в интересах грузинского государства, потому что Россия оккупировала нашу территорию. Когда абхазская проблема будет решена в рамках территориальной целостности Грузии, тогда и будут обсуждаться проекты, в том числе экономические. Сейчас же мы считаем, что восстановление этой линии не отвечает национальным интересам Грузии», — отметил член крупнейшей грузинской оппозиционной партии.

Он также напомнил, что в законе об оккупированных территориях Грузии говорится, что другие вопросы не будут обсуждаться до тех пор, пока не будет решен территориальный вопрос.

Член оппозиционной партии также заявил, что Грузия не создает проблем с транспортировкой грузов в Армению через свои порты.

«Что касается Армении, то мы знаем, что железная дорога для них очень важна, однако Грузия не создавала никаких проблем для транспортировки грузов через порты Батуми и Поти, а также грузинские железные дороги. Они использовали эти порты и железные дороги. В настоящее время позиция нашей партии и большей части грузинского народа заключается в том, что экономические проекты не могут обсуждаться без решения вопросов, связанных с оккупацией. В настоящее время восстановление этой линии без решения политических вопросов противоречит позиции Грузии», — заключил Киркитадзе.

Minval.az