Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей нового поколения 2021 года. Топ основывался на рекомендациях других известных личностей из TIME100. К примеру, команда издания включила в перечень британскую певицу косовского происхождения Дуа Липу, которую называет «восходящей звездой» Кайли Миноуг. По словам редакции, список включает в себя новых лидеров, формирующих будущее.

Всего в топе представлено пять рубрик: «Артисты», «Инноваторы», «Лидеры», «Адвокаты», «Феномены». В целом список составлен из 50 женщин и 50 мужчин без возрастных ограничений. Таким образом, Time хочет показать, что признание влияние нового поколения может случиться в любом возрасте.

Самой молодой личность в топ-100 стала 16-летняя американская интернет-знаменитость и танцовщица Чарли Дамелио, а самым старшим — 51-летний демократ и сенатор от штата Джорджии Рафаэль Варнок.

В рубрике «Артисты», помимо Дуа Липы, находятся игрок в американский футбол и актер Джон Дэвид Вашингтон (от Спайка Ли), модель и актриса Хантер Шефер (от Zendaya), кубино-испанская актриса Ана де Армас (от Джейми Ли Кертис), актриса Флоренс Пью (от Лины Хиди) и много других. Всего в этой рубрике 18 влиятельных людей нового поколения.

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