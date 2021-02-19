Более 30% опрошенных назвали главными виновниками в поражении в карабахской войне прежние власти, сказал журналистам глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян, представляя итоги последнего опроса.

«32% опрошенных назвали главными виновниками прежние власти. Никола Пашиняна и нынешнее правительство назвали 28,8%», — сообщил он.

Респонденты также ответили на вопрос, к чему нужно стремиться Армении в карабахском вопросе.

30,7% считают, что Армении стоило бы вновь оккупировать Шушу и Гадрут и 7 районов.

«27,7% указали стабилизацию нынешней ситуации в рамках существующих границ. 3,1% отметили, что нужно признать территориальную целостность Азербайджана, вернуть «Арцах» (кавычки наши – Minval.az) и завершить конфликт», — отметил Навасардян.

Около 10% назвали другие варианты. 8,2% людей затруднились ответить

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