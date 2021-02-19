Более 30% опрошенных проголосовали бы за правящий блок «Мой шаг», если бы выборы состоялись сейчас, сказал журналистам глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян, представляя итоги последнего опроса.

По его словам, исследование касалось текущих внутриполитических процессов. Он был проведен провели опрос на тему, нужны ли сегодня внеочередные парламентские выборы.

На просьбу оценить политических деятелей по шкале от 1 до 5 (где 5 – наивысший рейтинг) граждане ответили следующим образом.

«Премьер-министр Никол Пашинян получил 2,8 балла, президент Армен Саркисян – 2,3 балла, первый президент Левон Тер-Петросян 1,7, второй президент Роберт Кочарян – 2 балла, третий президент Серж Саргсян – 1,7», — сказал Навасардян.

Глава ППА Гагик Царукян набрал 2,2 балла, глава «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян — 1,8, глава «Отечества» Артур Ванецян — 1,5, лидер «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян и представитель АРФД Ишхан Сагателян – по 1,6 балла.

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