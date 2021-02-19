МИД КНДР рекомендовал иностранным государствам называть лидера страны Ким Чен Ына «председателем государственных дел». Об этом сообщило в пятницу посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

«На днях посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на русский язык должен быть следующим — председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — отмечается в сообщении.

В начале января Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем. Основатель народно-демократической республики и дед действующего лидера КНДР Ким Ир Сен также занимал пост генерального секретаря ТПК. Аналогичный пост вплоть до своей смерти в 2011 году занимал и Ким Чен Ир — отец Ким Чен Ына.

Minval.az