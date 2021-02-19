Министерство иностранных дел РФ разослало всем иностранным посольствам ноту с предложением бесплатно вакцинировать их сотрудников от коронавируса, пишет «Коммерсант». В общей сложности речь идет о 12 тысячах дипломатов и членов их семей.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах», — пояснили в МИДе, добавив, что, предлагая привиться от COVID-19, Россия выполняет свои обязательства по международным договорам.

Иностранные дипмиссии по-разному отреагировали на предложение МИД РФ, пишет газета. Так, дипломаты государств СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, в которых вакцина «Спутник V» уже официально одобрена, согласились привиться.

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не станет прививаться, поскольку «не хотел бы принимать дозу „Спутник V“, которая предназначена для гражданина России». Тем временем, по сведениям The Washington Post, другие сотрудники американского посольства попросили привить их российской вакциной, так как сомневаются, что в ближайшем будущем смогут получить препараты от американских компаний Moderna и Pfizer.

Сотрудники нескольких посольств стран-членов ЕС рассказали изданию, что им не рекомендуют вакцинироваться «Спутником V» до тех пор, пока российская вакцина не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Minval.az