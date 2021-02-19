У сепаратистов Карабаха возбудили уголовное дело по поводу того, что в ходе боевых действий и после «представителями территориального и местного самоуправления» не были украдены и вывезены остатки материальных и культурных ценностей Азербайджана.

«В условиях военного положения, во время боевых действий и после подписания трехстороннего заявления по Карабаху не был организован вывоз материальных и культурных ценностей», – сообщили сепаратисты, которые на протяжении тридцати лет грабили и уничтожали культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе.

Накануне стало известно, что армяне в ноябре прошлого года выкрали азербайджанские ковры из города Шуша и собираются выставить их 20 февраля в Национальном архитектурном музее-институте имени Таманяна в Ереване.

В связи с этим Минкультуры Азербайджана призвало ЮНЕСКО отреагировать на проведение в Армении выставку украденных шушинских ковров.

Minval.az